Filipe Martins acredita no regresso do Casa Pia às vitórias: «Sinto que estamos a melhorar»

O Casa Pia tem de passar para a competição a sensação de melhoria no processo ofensivo que se verifica nos treinos, afirmou esta quinta-feira o treinador Filipe Martins, antes da visita ao Estoril, marcada para sexta-feira.

Os gansos são atualmente a equipa com menos golos marcados no campeonato, com oito tentos, embora, num outro prisma, sejam uma das defesas menos batidas, apenas com nove golos sofridos, igualados com o líder Sporting e atrás de FC Porto e Benfica.

"Mantivemos a base atrás, o que continua a nos dar alguma consistência defensiva. Se analisarmos com calma, percebemos que, do meio-campo para a frente, o Clayton é o jogador com mais tempo no clube, tem um ano e pouco. Há alguns fatores que podem ser atenuantes na menor eficácia ofensiva, mas temos de nos focar no trabalho e ter a noção de que temos de melhorar bastante no processo ofensivo", frisou Filipe Martins.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida que abre a 11.ª jornada, o técnico da formação lisboeta explicou esse registo atacante com a falta de entrosamento entre os atletas que chegaram há menos tempo, sobretudo desde a saída do influente Godwin.

"Ao continuar a trabalhar assim, as coisas vão voltar a acontecer. Nas primeiras cinco rondas, marcámos sempre, mas, com algumas lesões e a saída do Godwin, tivemos de procurar outras soluções. Sinto que estamos a melhorar. É importante passarmos para a competição a sensação que tenho de que melhorámos algumas ideias ofensivas que não estavam tão claras", apontou o treinador, a cumprir a quarta temporada no cargo.

Depois de dois empates nos redutos de Benfica e Sporting de Braga, ambos por 1-1, o Casa Pia vem de um desaire na receção ao Vizela (1-0), enquanto o Estoril vem de um moralizador triunfo na visita ao FC Porto (1-0), que permitiu sair da última posição.

"Tivemos uma semana dura na semana passada, com jogos na Luz e em Braga. O Vizela não fez nada para ganhar o jogo, tal como nós estivemos um pouco abaixo das nossas capacidades. Acho que o empate se ajustava. Tivemos uma semana muito dura a nível físico, mas também não gostamos de arranjar desculpas fáceis. Não nos vamos escudar nesse eventual desgaste físico", realçou, garantindo ser mais um jogo "de seis pontos".

O defesa central Zolotic foi chamado pela primeira vez, aos 30 anos, à seleção principal da Bósnia-Herzegovina, algo que Filipe Martins considerou "bastante merecido", tendo Yuki Soma regressado às convocatórias da seleção do Japão, após uma curta ausência, e Artur Serobyan voltado igualmente a integrar a convocatória da seleção da Arménia.

"Disse que o Zolotic merecia uma chamada à sua seleção e felizmente conseguiu esse objetivo na carreira. Espero que continue por lá alguns anos, que é bom sinal. Valoriza a nossa equipa e o próprio regresso do Yuki Soma à seleção do Japão, depois de duas convocatórias, acaba por ser sinónimo de que estamos a trabalhar bem. Para um clube como o Casa Pia, acho que é de louvar esta capacidade de descobrir novos talentos e potenciar atletas. Só se faz dentro de uma equipa organizada e com ambição", opinou.

O médio Rafael Brito já treina de forma integrada com o restante grupo, estando perto da recuperação total, mas ainda ficará de fora deste duelo com os estorilistas, tal como o extremo Kiki Silva, a contas com uma lesão grave, que já vem da temporada passada.

O Casa Pia, 13.º colocado, com 10 pontos, visita na sexta-feira, às 20h15, o Estoril, 16.º, com sete, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, num encontro da 11.ª jornada da Liga Betclic, com a arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.