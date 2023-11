Filipe Martins demite-se do comando técnico do Casa Pia

Filipe Martins já não é o treinador do Casa Pia. O emblema lisboeta anunciou este domingo à noite, em comunicado, a saída do técnico de 45 anos, que pediu a demissão. Recorde-se que os gansos perderam nesta jornada da Liga Betclic no terreno do Estoril, por 4-0."O Casa Pia AC anuncia a saída do treinador principal, Filipe Martins.Os últimos dias foram marcados por diversas reuniões e, após um pedido expresso do próprio treinador, ambas as partes chegaram a acordo para cessação de contrato.O Casa Pia AC expressa profundo agradecimento a Filipe Martins pelo seu compromisso e empenho ao longo dos últimos três anos.Durante este período, o treinador desempenhou um papel crucial na história do clube, guiando-nos de volta à Primeira Liga após 83 anos de espera e conseguindo, na época seguinte, uma manutenção com uma honrosa classificação. Estes feitos, que ficarão gravados na memória dos nossos adeptos, são testemunho do seu profissionalismo e dedicação ao Casa Pia AC.Obrigado Filipe Martins, por tudo o que alcançámos juntos, desejando os maiores sucessos profissionais e pessoais para o próximo projeto", pode ler-se.