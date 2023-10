Filipe Martins espera "duro teste em Barcelos" e avisa: «Este clube não vive de montanhas russas»

O Casa Pia está muito motivado para a deslocação ao Estádio Municipal de Barcelos, jogo que encerra a 7.ª jornada da Liga Betclic (amanhã, 20H15). Serão Samuel Justo mais dez à procura de conquistar os três pontos frente ao Gil Vicente, salientou este domingo o treinador Filipe Martins.O facto de ter tido um jogo a meio da semana para a Taça da Liga e consequentemente menos tempo de preparação para o jogo do que o Gil Vicente, na opinião do técnico é uma situação benéfica para os gansos. "Influencia muito positivamente. Nós, treinadores, queremos ter o máximo de jogos possível e isso é sinónimo que estamos nas competições. O nosso objetivo foi ir à fase de grupos da Taça da Liga, rodámos o que achámos que devíamos ter rodado para o sucesso. A equipa está muito bem fisicamente, acho que vamos dar uma boa resposta num jogo que será intenso seguramente", apontou o treinador, em conferência de imprensa.À sétima jornada, o Casa Pia vai defrontar o clube que mais golos marcou a jogar em casa (12), depois de ter aplicado chapa cinco a Portimonense e Estoril e faturado dois ao campeão Benfica (2-3), mas isso não faz alterar em nada a preparação e a atitude a ter no encontro em Barcelos."Vai ser um duro teste e um aliciante jogar com uma equipa que tem feito muitos golos em casa, mas nós vamos tentar contrariar essa tendência com uma tendência nossa que é sofrer poucos golos. Queremos a vitória e se possível mantendo a nossa baliza a zero", sublinhou Filipe Martins, de 45 anos.Os casapianos a par do líder Sporting são os únicos emblemas do campeonato que pontuaram em todas as partidas fora e atravessam uma série positiva de resultado o que faz com que a moral esteja em alta, mas Filipe Martins destaca a maturidade do plantel: "Queremos trabalhar sobre vitórias mas este grupo já deu mostras de ser um grupo muito maduro em momentos menos bom. Esta equipa acredita muito naquilo que é o processo. Este clube não vive de montanhas russas, temos uma estabilidade emocional muito boa".E adiantou ainda que: "Samuel Justo será titular. Por aquilo que tem vindo a fazer é um merecido prémio"."O Gil Vicente é uma excelente equipa, bem orientada, com bons valores individuais e com um bom modelo de jogo que nos vai desafiar mas, nós queremos competição, queremos superar-nos e amanhã vamos ter mais um duro teste", analisou o técnico.Quanto a ausências, o defesa-central camaronês Duplexe, o médio Rafael Brito e os avançados Kiki Silva e o brasileiro Jajá são as quatro 'baixas' confirmadas por se encontrarem a recuperar de lesões.O Casa Pia, 8.º classificado, com nove pontos, visita o Gil Vicente, décimo primeiro, com seis, na segunda-feira, às 20H15, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da sétima ronda da 1.ª Liga, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.