Filipe Martins: «Faltou-nos sangue frio na frente para fazer mais golos»

As declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, após empate () com o Rio Ave na 4.ª jornada da Liga Betclic. "Ambas as equipas tentaram praticar um bom futebol, foi sempre um jogo muito disputado. Umas vezes nós melhor, outras vezes o Rio Ave. Ao nível dos ataques, tivemos um caudal ofensivo muito maior. A chave teve muito que ver com a falta de definição no último terço. Se tivéssemos uma melhor definição, poderíamos ter levado um resultado diferente, não sendo um jogo de sentido único, longe disso", começou por dizer o técnico dos gansos.

E continuou: "Podíamos ter ganho o jogo se tivéssemos sido mais competentes no último terço, a definir melhor e a finalizar melhor. Acaba por ser mais um ponto na nossa caminhada, contra uma equipa organizada e que é sempre difícil de defrontar. Faltou-nos sangue frio na frente para fazer mais golos. Os golos apareceram até de situações menos prováveis. Se melhorarmos as nossas decisões no último terço, podemos fazer resultados diferentes, mesmo perante adversários muito fortes."





"Não foi por ter fechado o mercado que estou mais descansado ou mais preocupado. Sabendo que há mercados abertos, ainda pode haver saídas, mas estamos preparados para que isso aconteça.""Esta paragem vai permitir que os jogadores que não têm jogado tanto se possam integrar melhor ainda. Esta pausa vai ser positiva [para jogos de seleções], também para estabilizar a cabeça de um ou outro jogador.""Poderíamos ter mais do que os cinco pontos e, se calhar, merecíamos, mas temos de perceber que, pela frente, tivemos adversários muito competitivos", terminou.