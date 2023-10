Filipe Martins: «Não acredito que haja boas alturas para defrontar uma equipa como o Benfica»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo de amanhã (18h00) frente ao Benfica, no Estádio da Luz, para a 9.ª jornada da Liga Betclic.





"Não acredito que haja alturas boas para defrontar uma equipa com a qualidade do Benfica. Acho que o que vai tornar o jogo mais fácil ou difícil será o nosso desempenho, não o momento do Benfica. Seguramente que o Benfica quer dar a volta ao último jogo, virar a página, e a nós compete-nos ser muito competentes dentro do campo. Acho que está mais dependente do nosso desempenho do que propriamente de estarmos à espera que o Benfica nos ofereça algo, isso seguramente não vai acontecer."

O Benfica é diferente da Champions para a Liga ou tem a ver com a competitividade? "São realidades diferentes. Quando falamos do campeonato português e de uma equipa do meio da tabela, como a nossa, estarmos a comparar com o nível que o Benfica enfrenta na Champions, como é obvio, tem de haver uma 'décalage' bastante acentuada. Acho que é isso que o Benfica tem sentido, num grupo forte que lhe calhou, de equipas muito competentes. Mas volto a dizer, o foco nesta casa são os nossos comportamentos e o nosso campeonato. Acredito que isso seja a preocupação do treinador do Benfica."

O Casa Pia não marcou nas últimas três jornadas. O que está a faltar? "Acima de tudo, e nunca o escondemos, nas últimas duas, três semanas temos estado algo limitados na frente com falta de jogadores. Temos jogado com o Tiago [Dias] a extremo, que é um lateral. Mas isso não serve de desculpa. Temos de nos focar em voltar aos golos e às vitórias, sabendo que este não é o jogo ideal para o fazer, pelo poderio do Benfica. Nas primeiras cinco jornadas marcámos em todos os jogos. Não acredito que a situação vá prolongar-se muito tempo, apesar de sabermos que podemos ser mais fortes no processo ofensivo. Acredito que a equipa está cada vez mais forte, com mais opções e os golos vão voltar a surgir."

Estrategicamente como vai montar a equipa? "Vamos tentar ser o mais fiéis a nós próprios possível. Sabendo que não vamos jogar sozinhos, vamos jogar contra uma equipa de muito valor. Vamos ter de ter a humildade de perceber que não nos podemos estender muito no relvado. Agora, a nossa ideia não é adulterar a nossa conduta normal. Vamos tentar ser uma equipa organizada, num bloco médio, como é óbvio. Não vamos pressionar alto, nem é esse o nosso comportamento defensivo. Vamos ter os olhos postos na baliza do Benfica, tentar aproveitar as oportunidades e ter tempo de qualidade com bola. Provavelmente não vamos ter muita, mas quando tivermos é importante fazer estragos na organização do Benfica. É por aí que pode passar um bom resultado, tentar tirar a bola ao Benfica, que vive muito do que faz com ela. Se conseguirmos tê-la do nosso lado estamos mais próximos de fazer golo.

Quais as diferenças deste Benfica para o da época passada? "Houve algumas saídas importantes, como o Grimaldo e o Gonçalo Ramos, dois jogadores com extrema qualidade. Já para não falar do Enzo, que saiu a meio do ano. A equipa provavelmente está a adaptar-se a novas ideias e caraterísticas de jogadores. Defensivamente acho que não tem sido esse o problema. O Benfica continua a não sofrer muitos golos, até porque manteve a sua estrutura defensiva. Acho que ainda não tem a mesma qualidade que o Grimaldo dava ao corredor esquerdo. E também a veia goleadora do Gonçalo Ramos pode eventualmente estar a fazer diferença. Acima de tudo, são estes dois jogadores que fazem com que o Benfica pareça um pouco diferente."

Vasco Fernandes vai voltar à convocatória? "Não vou acrescentar nada ao que falei na semana passada. É uma opção técnica. O Vasco está a treinar, e bem, e sabe bem da minha boca os motivos que me fizeram optar por outros jogadores. No futebol, quando dão oportunidade a outros, há que saber ter paciência e continuar a trabalhar. Queria deixar aqui uma ressalva, que é importante defendermos o profissional e o homem. Não é agradável para um treinador ver coisas escritas num jornal que não correspondem à verdade. Tentei ser o mais claro possível, em defesa da verdade, mas também na defesa do profissionalismo e do homem que é o Vasco Fernandes."

O Benfica pode entrar mais pressionado e gerar impaciência dos adeptos. Isso pode jogar a favor do Casa Pia? "Acho que não ninguém que trabalha no Benfica que não tenha essa pressão diária. É inerente a quem defende um clube com a grandeza do Benfica. Jogadores e equipa técnica estão preparados para essa pressão inerente à exigência. Mas, volto a dizer, se estivermos convencidos de que o nosso sucesso vai passar pelo insucesso do Benfica, estamos a ver mal a situação. Temos é de ser muito competentes, esperar o Benfica no seu máximo e só assim podemos trazer pontos do Estádio da Luz. Isso faz-se com muita organização e qualidade, mas, acima de tudo, temos de ser muito próximos da perfeição, de uma organização muito competente e também com eficácia. Não vamos ter muitas oportunidades de golo, mas as que tivermos temos de tentar aproveitar. Depois, defensivamente, transmitir a nossa organização e retardar ao máximo o golo do Benfica e aí sim poderá haver alguma inquietação por parte dos sócios do Benfica. São seres humanos que vão estar do outro lado, não vamos jogar contra máquinas, eles também têm sentimentos."