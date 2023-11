Filipe Martins: «Não fica mal dizer que o Braga foi melhor durante os 90 minutos»

Apesar de ter empatado em casa do Sp. Braga e ter mantido a liderança do Grupo A da Allianz Cup, Filipe Martins praticamente deu como perdido o apuramento para a final four da prova, dando a entender que os minhotos irão avançar para essa ronda. De resto, em análise ao jogo desta noite, Filipe Martins também assume que pela justiça talvez a equipa da casa tivesse vencido, pois diz ter sido melhor, mas aproveita para enaltecer a resposta que alguns jogadores menos utilizados deram esta noite."Sabíamos que hoje, ao fazermos aqui um ponto, não iria provavelmente chegar porque o Nacional, com este resultado, fica arredado do apuramento. É verdade que há sempre o brio de querer ganhar, como é óbvio, mas [o Nacional, na última jornada] terá pela frente um Sporting de Braga muito competente e de muita qualidade.Não fica mal dizer que o Braga foi melhor durante os 90 minutos, não era escândalo nenhum se tivesse ganho. Mas, para o Casa Pia, há coisas mais importantes, como o campeonato e também a mensagem que contamos com o plantel todo. Hoje, rodámos o plantel e mostrámos que, mesmo com alguns jogadores menos habituais, [a equipa] pode ombrear com o Sporting de Braga. Notou-se falta de ritmo em algumas alturas, mas fomos muito briosos, ainda que não com a bola que gostaríamos de ter tido.Na segunda parte, com melhor definição, podíamos ter incomodado mais a baliza do Braga, mas fica o facto de, em poucos dias esta semana, termos empatado fora contra duas grandes equipas [Benfica e Sp. Braga], o que é sinal de que estamos no bom caminho, a crescer e que podemos melhorar. Estão todos de parabéns e demonstraram que estão preparados para jogar contra qualquer equipa do campeonato".