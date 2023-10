Filipe Martins: «Não podemos repetir uma 1ª parte muito abaixo das nossas capacidades»

O Casa Pia defronta amanhã, a partir das 15h30, o E. Amadora e, em antevisão à partida, Filipe Martins confessou que o estado anímico da equipa está afetado pela derrota na última jornada frente ao Gil Vicente, mas garante uma reação imediata."O estado de espírito depois de uma vitória é sempre mais positivo. No entanto, senti vontade dos jogadores em inverter o resultado da semana e, acima de tudo, em não repetir uma 1ª parte muito abaixo das nossas capacidades. Tentámos melhorar o nosso processo ofensivo, foi esse o nosso foco esta semana", começou por referir o técnico, que não poderá contar com o castigado Pablo Roberto e ainda não sabe se Fernando Andrade, que treinou condicionado, pode ir a jogo: "As baixas fazem parte e são oportunidades para os que não estão a jogar. O Pablo é baixa certa, o Fernando vamos reavaliar e, pelo menos, há um jogador que vai ter oportunidade. Não nos vamos lamentar."No duelo de amanhã estarão frente a frente duas equipas que jogam habitualmente em sistemas de idênticos, o que mereceu a atenção do treinador de 45 anos."Uma equipa que tem uma estrutura muito idêntica à nossa, com algumas dinâmicas diferentes. Uma estrutura do ano passado, acrescentando jogadores que trouxeram qualidade, como o Léo Jabá. Vai ser um jogo muito encaixado, competitivo e decidido nos pormenores. Se por um lado o Estrela ainda não ganhou fora, nós também querermos trazer os primeiros 3 pontos de Rio Maior", atirou o líder dos gansos, admitindo que a estratégia frente à formação gilista acabou por não resultar e que poderá regressar à fórmula original no próximo jogo: "Achei engraçado termos mudado uma pequena coisa e todos encararem como um 5x3x2. O Yuki Soma tinha estado a semana toda doente, por isso não jogou de início. Acabámos por adotar essa estratégia que podemos associar, ou não, a essa 1ª parte menos conseguida. Foi uma forma de testarmos uma forma diferente de defender contra uma linha de 4. Fizemos isto o ano passado em Braga e correu bem, desta vez não correu assim tão bem."Um elogio a Samuel Justo e a confiança em Serobyan e SegoviaNo último jogo, Samuel Justo foi titular pela primeira vez com a camisola do Casa Pia e, muito provavelmente, irá conservar o lugar no onze, também derivado à expulsão de Pablo Roberto. Na visão de Filipe Martins, o médio está a crescer e tem sido muito competente."Gostam do Samuel… Eu também gosto. É um miúdo competente, encaixou bem no grupo e fez um jogo dentro do que foi a equipa. Sempre bem equilibrado. Não vos posso confirmar que vai jogar amanhã, mas é óbvio que ele ou o Beni vão ocupar o lugar do Pablo. Hoje ainda tivemos tempo para fazer um último rescaldo e hoje quando for para estágio vou tomar uma decisão", referiu o técnico, alertando que não irá haver mudanças táticas apesar da impossibilidade de utilizar o médio brasileiro: "Vamos jogar da mesma forma. O Pablo tem coisas muito difíceis de encontrar. Não está no seu melhor momento e precisa de descanso, já que está praticamente no final de uma época. Não tendo um transportador de bola como ele, vamos ter de circular a bola mais rápido e apostar mais no passe de rutura."Relativamente a Artur Serobyan e a Segovia, que chegou já no fecho do mercado de transferências, o treinador não mostra pressa e admite que estão a integrar-se bem no grupo."São jogadores jovens e não têm a urgência de entrar rapidamente na equipa. Têm-se integrado bem. Quando digo que o Artur não estava preparado tinha que ver com o volume que teve 3 dias antes. Chegar a um clube novo, com ideias novas e a um futebol mais intenso, que o próprio já admitiu. Amanhã podem ter minutos e o Segovia pode estrear-se no campeonato", frisou Filipe Martins, sublinhando a importância da paragem para as seleções: "A pausa no campeonato será igual para toda a gente. Qualquer que seja o resultado, posso dizer que para mim será sempre bom, uma vez que temos alguns jogadores [Jajá, Duplexe e Rafael Brito] que podem regressar de lesão. Acreditamos que na retoma vamos estar mais fortes. Nesta casa nunca pensamos nos piores cenários."