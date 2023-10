Filipe Martins: «Podiamos ter feito muito melhor»

O Casa Pia perdeu na visita ao Gil Vicente (2-0) e o treinador Filipe Martins vinca que a exibição dos gansos ficou dificultada "reduzidos a 10"."Não estivemos ao nosso melhor nível, não entrámos bem no jogo. As próprias coberturas foram muito distantes, embora tivéssemos encaminhado bem as zonas de pressão. Mas deixámos de sair. Podíamos ter feito melhor. Na segunda parte entrámos melhor e discutimos o jogo. Não fica fácil reduzidos a 10, após a expulsão do Roberto. Quando tentámos refrescar, aparece o primeiro golo. Fomos tentando buscar o nosso próprio golo, mas não é fácil contra uma equipa que tem valores individuais. A vitória assenta muito bem ao Gil, nesse sentido. Continuo a dizer que podíamos ter feito muito melhor. Na segunda parte, a seguir à expulsão, não há nada a apontar ao Casa Pia.""Sinceramente acho que tivemos uma resposta física muito boa. Acho que não foi por fatores físicos que não estivemos bem. Já referi aqui que estivemos muito distantes do nosso padrão a nível defensivo. Tivemos também um relvado rápido que nos causou dificuldades na adaptação. O Gil também tinha uma boa reação à perda de bola e isso tem de ser visto como uma razão. Acho que seria imaturo da minha parte utilizar a parte física como uma desculpa para o resultado, mesmo não tendo os dias de descanso que o adversário teve, pois jogámos a meio da semana.""Não é fácil ter um prognóstico, porque provavelmente é uma lesão muscular que vai levar algum tempo a remendar. Na minha opinião, nem estou com muita vontade de receber o diagnóstico, nem é muito bom ter de esperar por isso. Veremos."