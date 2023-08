FIlipe Martins: «Temos de confirmar o Casa Pia com estatuto de 1.ª Liga»

O Casa Pia inicia amanhã a segunda época consecutiva na Liga Betclic e Filipe Martins garante que o principal objetivo é cimentar os ganso no principal escalão do futebol português.





"Claramente é uma época de confirmação, temos de confirmar o Casa Pia com estatuto de 1.ª Liga. Encaramos a época do zero, esquecer o que aconteceu no ano passado, positivo e negativo. Perceber que temos de nos afirmar novamente. Queremos a manutenção, com o máximo de tranquilidade possível e tentarmos andar sempre fora de zonas de perigo. Queremos ser muito competitivos como no ano passado, deixar essa imagem pelos campos onde passamos", analisou o técnico, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Farense, marcado para as 18 horas.Filipe Martins antevê dificuldades no São Luís e prevê "um bom espetáculo" entre duas excelentes equipas. "O Farense vem numa dinâmica de vitória, já desde a época passada, mas vai encontrar uma equipa motivada, que trabalhou muito bem na pré-época. Estamos a criar novamente uma equipa muito coesa e com qualidade, muito fruto da base que trazemos. Vai ser um jogo difícil para nós, com características especiais. Pelo estadio, estarmos em pleno agosto, vai estar calor e uma moldura humana acima do normal. Pelo regresso do Farense à 1.ª Liga e também porque esta muita gente de ferias e estão com fome de bola, tal como nós. Acredito que vai ser um bom espetáculo", explicou Filipe Martins.Relativamente ao mercado de transferências, o técnico dos gansos admitiu que a porta de entrada já está 'encostada', mas garantiu estar preparado para perder jogadores: "Neste momento, não estamos a pensar trazer mais ninguém. Já [eventuais saídas] podem acontecer e estamos muito preparados para elas. A vinda do Tiago Dias para o Lelo e agora o Jajá para o Godwin. Temos alguma polivalência no plantel que nos permite encarar isso cm tranquilidade. Eu e todos s treinadores gostaríamos que já estivesse fechado, porque há sempre algum desfoque de alguns jogadores. Mas nisso o Godwin e Lelo têm estado bem tranquilos e focados, muito cientes de que o que tiver e acontecer, irá acontecer. Estou completamente preparado para suprir essas eventuais saídas".

O técnico de 45 anos assume estar satisfeito por ter mantido a base de sucesso da época passada e pela fácil integração dos novos jogadores. E promete que a identidade da equipa não vai perder-se: "Quem olha para a nossa equipa vê que tem identidade e matriz de jogo. Da espinha dorsal só saiu Taira, mantivemos o resto da estrutura. Os que vieram, par a essa e outras posições, foi com o intuito de sermos uma equipa mais fortes. Novos jogadores têm estrutura montada e identidade, só têm de adaptar-se. É melhor do que entrar numa equipa a começar de raiz. Agra é passar par o campo o que nos tem caraterizado nestes 3 anos. Demos sempre mostras de equipa aguerrida, organizada e com qualidade. Além da manutenção, nesse processo, queremos fazer com que pessoas gostem de ver o Casa Pia jogar e sintam essa tal mística, que na minha opinião já existe."

Em termos de opções, só o médio Rafael Brito e o avançado Kiki Silva falham a deslocação a Faro, ambos devido a lesão.