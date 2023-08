Filipe Martins: «Tivemos uma primeira parte muito boa, mas não jogamos sozinhos no futebol»

Filipe Martins destacou a 1.ª parte "muito boa" do Casa Pia, apesar do empate (1-1) na visita ao Boavista, na 3.ª jornada da Liga Betclic."Não jogamos sozinhos no futebol. Tivemos uma primeira parte muito boa. Eventualmente, poderíamos ter feito mais um golo e ter levado uma vantagem diferente para o intervalo. Depois, houve mérito do Boavista. Procurou pressionar-nos, ser mais prático no jogo de corredores e foi metendo mais bolas na área", referiu o treinador dos gansos à Sport TV, sem conseguir explicar a exibição no segundo tempo."Não temos uma razão para percebermos essa mudança [de uma parte para a outra]. Há mérito do Boavista, mas também do Casa Pia, que realizou uma primeira parte fantástica e podia ter abanado com o golo sofrido, mas teve personalidade e sofrimento no segundo tempo. O jogo acabou partido e o segundo golo podia ter acontecido para qualquer lado", justificou.Filipe Martins abordou ainda a jogada que culminou no golo do Casa Pia. "Não posso esconder que foi trabalhado. Tentámos fazer um quatro para três com o guarda-redes naquela zona do terreno, quando éramos obrigados a atrasar a bola. Optámos por prender os médios do Boavista através dos nossos médios e, depois, encontrar o homem livre mais à frente para quebrarmos as linhas adversárias. Acabou por ser uma escada. Conseguimos saltar com um jogo vertical até haver o passe nas costas da defesa do Boavista para o golo do Clayton. Tivemos mérito nesse aspeto", terminou.