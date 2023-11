Filipe Martins: «Vai ser duro enfrentar esta paragem»

Filipe Martins era o rosto da desilusão do Casa Pia após a derrota por 4-0 diante do Estoril . Na análise à partida, o treinador dos gansos assumiu um dia menos bom e confessou que será "duro" enfrentar a paragem para os jogos das seleções nesta altura."Vai ser duro enfrentar esta paragem no campeonato com uma série de derrotas. Quando digo derrotas, é porque lá está, para mim para mim são derrotas, empates não são vitórias. Vai ser duro, mas temos de saber conviver com isso.O Lelo não teve uma noite feliz, assim como toda a equipa. Acho que o Lelo tem muita margem de crédito para não estar a ser 'crucificado'. Não que, atenção, o esteja a ser pela pergunta, mas foi uma coincidência.A nossa abordagem defensiva ao jogo não foi boa, não encaixámos no que foi a dinâmica do Estoril, que baixou com muita gente e inclusivamente com os médios aos corredores. Acho que na segunda parte, com a subida do Zolotic para o meio-campo acabámos por melhor a pressão e começámos a equilibrar e a recuperar mais bolas à frente, mas acho que o terceiro golo acaba por ser fatal."