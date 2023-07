Huesca pode ser destino de Eteki

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Huesca, 15º classificado na 2ª Liga espanhola 2022/23 pode ser o destino de Eteki. O interesse do clube aragonês confirma a notícia de Record a 25 de junho, quando revelámos que não havia intenção de qualquer das partes no regresso do médio, depois de meia época cedido ao Cartagena. Aos 25 anos, Eteki deve abraçar outro projeto fora de Portugal, onde não conseguiu fixar-se nos gansos.

Entretanto, em Pina Manique, Afonso Monteiro assinou contrato profissional. O guarda-redes, de 18 anos, que alinhou pelos juniores, confirma-se como opção para o técnico Filipe Martins.