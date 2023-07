Isaac em evolução

O central Isaac está a ser uma das novidades positivas destas primeiras semanas de trabalho do Casa Pia. O defesa de 19 anos, que na época passada alinhou nos juniores, volta a repetir presença no estágio de início de época, mas, segundo apurámos, está a revelar a evolução que já se perspetivava e que agrada à equipa técnica. A hipótese de ficar no plantel ganha força, mesmo que tapado por jogadores mais experientes, embora possa ser cedido a um clube no qual consiga ter mais tempo de jogo.