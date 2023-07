Lelo já fez exames médicos no Casa Pia

O regresso de Lelo ao trabalho é a principal novidade programada para hoje em Pina Manique. O lateral-esquerdo do Casa Pia tinha sido autorizado a apresentar-se mais tarde por ter estado no Europeu de sub-21 e, por isso, só hoje inicia a época no relvado, depois de ontem ter feito os exames médicos.

O defesa pode, no entanto, não ficar muito tempo com o plantel dos gansos. A boa campanha em 22/23 tornou Lelo num jogador ‘com mercado’ e o mais provável é ser vendido ainda neste verão.

Entretanto, a equipa técnica já elegeu três juniores que na próxima semana vão para estágio com o grupo. São eles os médios Samú e Fracassa e o extremo Diamantino. As posições dos jogadores indicam as carências do plantel e para as quais o Casa Pia procura reforços.