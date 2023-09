Lelo: «Merecíamos mais do jogo»

Lelo não era um jogador propriamente satisfeito no final do encontro, com o empate registado. O ala esquerdo de 23 anos deixou a sua leitura do jogo. "Eles [Rio Ave] até nem nos criaram muitas oportunidades [de perigo], mas há que dar mérito a um grande lance técnico [no golo de Joca]. Há que valorizar o nosso trabalho, merecíamos mais do jogo. É sempre importante somar pontos, é mais um na nossa caminhada", defendeu. O mercado fechou sem que se consumasse a transferência de Lelo, que assegurou estar satisfeito. "Estou muito feliz aqui, tenho muito a agradecer ao Casa Pia, que me ajudou quando eu mais precisava, deu-me a oportunidade de jogar ao mais alto nível, estou cá muito feliz e estou de corpo e alma. Sporting? Nada me chegou. Tenho contrato, vou continuar a ajudar", garantiu.





Com um tiro espontâneo de fora da área, Joca fixou o resultado e reconheceu ter sido autor de "um momento de inspiração de um jogador". "Queríamos mais, queríamos a vitória, mas saímos com um empate, foi um jogo difícil, entre duas equipas muito boas, há que aceitar o resultado", atirou o médio de 27 anos do Rio Ave.