Nuno Presume em negociações com o Casa Pia para ser adjunto de Gonçalo Santos

Oficializada a saída de Pedro Moreira e que Gonçalo Santos irá assumir a liderança do Casa Pia, o clube tem agora uma outra questão para resolver. O novo treinador não tem o nível necessário para ser técnico principal na 1ª Liga, o que obriga os gansos a procurarem algum adjunto que possa dar o nome para a ficha de jogo.Para já, o nome mais forte é Nuno Presume. O técnico, de 54 anos, está em negociações avançadas com o emblema de Pina Manique para integrar a nova equipa técnica. No currículo tem passagens por clubes como Bahia ou Sporting, nos quais foi adjunto de Renato Paiva e José Peseiro, respetivamente.