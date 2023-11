Oficial: Pedro Moreira é o novo treinador do Casa Pia

Pedro Moreira foi oficializado esta terça-feira como novo treinador do Casa Pia. O técnico de 48 anos chega para suceder a Filipe Martins, que deixou os gansos após a derrota (0-4) frente ao Estoril.Tal comonoticiou em tempo oportuno, o nome do ex-líder do Torreense foi o que mais consenso gerou na estrutura do Casa Pia, que também sondou Daniel Sousa, Julio Velázquez e Armando Evangelista.O técnico chega acompanhado pelos treinadores adjuntos José Borges, Ricardo Vasconcelos e pelo preparador físico Pedro Barros. Juntam-se aos já presentes Gonçalo Santos, Nuno Madureira, Fábio Ferreira e João Santos para formar a equipa técnica completa do Casa Pia.Moreira tem estreia marcada para o próximo sábado, frente ao Nacional, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.