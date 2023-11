"Ousadia" para fazer história

Na visita a Braga, o Casa Pia tem nas mãos a oportunidade de resolver já a questão do apuramento para a final four da Allianz Cup. É que depois do triunfo (2-1) sobre o Nacional, os gansos precisam 'apenas' de vencer o Sp. Braga para assegurar matematicamente o 1º lugar no Grupo A. É, naturalmente, com essa ambição que o emblema de Pina Manique vai entrar em campo.

"No próximo jogo, temos a oportunidade de deixar uma marca histórica diante de uma equipa muito forte, que é, naturalmente, a favorita", assumiu o técnico Filipe Martins.

Ainda assim, importa referir que na única visita que o conjunto lisboeta fez ao Municipal de Braga, conheceu logo o sabor da vitória. Diga-se também que nos três encontros entre as duas formações o resultado foi sempre 1-0, registando-se dois triunfos para o Sp. Braga e apenas um para o Casa Pia. Apesar de admitir que o favoritismo está do lado dos nortenhos, o técnico casapiano tem a receita para vencer. "Estamos determinados a evoluir coletivamente, com uma estratégia de jogo bem definida e, com ambição, perseguir a vitória. O segredo reside na nossa capacidade de manter uma organização tática e uma abordagem ofensiva ousada", explicou o treinador do Casa Pia.