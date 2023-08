Pablo Roberto: «É uma alegria enorme»

Pablo Roberto estreou-se com um golo. "É uma alegria enorme entrar e ajudar a equipa a alcançar uma vitória muito importante, estou muito feliz", referiu o médio-ofensivo no final da partida.

O jogador, de 23 anos, vive a primeira experiência fora do Brasil. "Ainda estou a adaptar-me. Estou a gostar muito do país e também do futebol português. Acredito que posso render ainda mais", adiantou Pablo Roberto.

Já no lado do Farense o capitão Fabrício Isidoro lamentou o desaire no regresso à elite. "É um resultado duro e muito pesado, num jogo em que reagimos bem ao 1-0, mas não conseguimos marcar e o adversário soube aproveitar isso", sublinhou o médio, apontando já aos próximos jogos: "Vamos tentar corrigir o que correu mal, melhorar e procurar as vitórias."