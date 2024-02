O nulo com o Boavista permitiu ao Casa Pia voltar a manter a baliza a zero ao fim de sete jogos, nos quais viu sofreu 21 golos. O foco do técnico Pedro Moreira, que retoma hoje os trabalhos com vista à visita ao Rio Ave, é combater o ataque de pólvora seca: apenas um golo marcado nas últimas quatro jornadas.