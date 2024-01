Pedro Moreira: «Desiludido pelo resultado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A forma como o Casa Pia sofreu os golos deixou Pedro Moreira descontente, mas o técnico gostou do empenho dos gansos."Vou desiludido pelo resultado, porque considero que melhorámos os parâmetros do último jogo", afirmou o treinador, com elogios ao público e à 2ª parte da equipa: "A perder por dois golos, tivemos de arriscar, mas o modo como procurámos reagir agradou-me. Tivemos muitas aproximações à baliza. Tenho pena de não conseguir oferecer alguma coisa aos adeptos". *