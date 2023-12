Pedro Moreira e a estreia na Liga Betclic: «Sinto-me preparado para este momento»

O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, afirmou esta sexta-feira que têm trabalhado "de forma muito afincada" para que a estreia na Liga Betclic seja com um triunfo, na receção ao Portimonense, da 12.ª jornada.

"O nosso crescimento e a forma como estive, nos últimos anos, levaram a que me sinta preparado para este momento. Claro que havia a procura e ambição pessoal de chegar a este patamar. Temos trabalhado de forma muito afincada para que seja boa a estreia e o catapultar de um bom futuro no Casa Pia", salientou, em conferência de imprensa.

Após a eliminação na quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Nacional, da Liga Sabseg (0-0, 6-5 nos penáltis), na estreia absoluta de Pedro Moreira no cargo, o Casa Pia espera voltar rapidamente aos bons resultados e mudar a confiança sentida.

"Esta mudança técnica tem muito a ver com alguma coisa que não estava a acontecer nas últimas semanas e estamos à procura disso. São as vitórias que nos dão confiança e aumentam o espírito dos jogadores. Não é fácil implementar ideias numa fase inicial, mas estas semanas de trabalho foram ao encontro disso. Será um jogo difícil, com uma equipa organizada, mas estamos com ambição de conseguir um bom resultado", disse.

Apesar da ambição, Pedro Moreira realçou a qualidade do oponente, deixando elogios à equipa do Portimonense, que conquistou metade dos seus pontos (14) longe do seu reduto, onde vêm de dois desaires seguidos, mas contra FC Porto e Sp. Braga.

"É uma equipa forte e muito competente. Têm sete pontos fora de casa e as derrotas foram contra adversários fortes. É uma equipa muito complicada, bem organizada e preparada. O Paulo [Sérgio] tem uma equipa à sua imagem. Assim, vamos tentar criar dificuldades com o nosso trabalho, tendo empenho, garra e superação, fundamentais para que esta equipa altere os dois pontos que temos em casa para algo mais", atirou.

O fraco desempenho caseiro da turma lisboeta explica a quebra pontual relativamente à última época, na qual o Casa Pia somava, à 12.ª ronda, o dobro dos pontos de agora (20 contra 10), mas o "caráter positivo" de Pedro Moreira procurará subir a confiança.

"Queremos passar para os jogadores a mensagem de aumentar a crença e o que eles pretendem. Andamos à procura de algo melhor para o nosso futuro. Ser feliz tem a ver com a dedicação, o modo como encaramos o dia-a-dia e olhar para a frente de forma positiva. É esta mensagem que deixo para quem está à minha volta", frisou o técnico.

Ângelo Neto vai cumprir castigo e junta-se aos lesionados Rafael Brito e Kiki Silva nas baixas do Casa Pia, 15.º, com 10 pontos, para a receção ao Portimonense, 10.º, com 14, no sábado, às 20h30, em encontro da 12.ª jornada da Liga Betclic, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.