Pedro Moreira e a visita do Casa Pia ao Chaves: «Ganharam o último jogo em casa»

Pedro Moreira, treinador do Casa Pia, não espera encontrar facilidades em Trás-os-Montes. Na antevisão da visita ao Chaves, o técnico desvalorizou o último jogo do adverário. "Esperamos um jogo muito complicado frente a um adversário difícil. Não temos como referência o jogo com o Estoril, que foi o último deles [goleados por 4-0], mas sim o último que fizeram em casa e nesse conseguiram ter supremacia perante o adversário", disse, referindo-se à vitória dos nortenhos sobre o Vizela, por 2-1.O Chaves tem um dos melhores marcadores do campeonato, Héctor Hernández que já marcou 8 golos nesta Liga mas Pedro Moreira garante que a preocupação não é apenas em relação ao espanhol."Não vamos ter uma atenção especial só com ele mas com outros todos, será com ele, com o Jô também. É uma realidade que o Héctor é um jogador perigoso, muito importante na manobra ofensiva da equipa, vamos tentar que ele não aproveite as oportunidades como tem aproveitado nas ultimas semanas", rematou o treinador do Casa Pia.