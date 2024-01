Pedro Moreira: «Estava com confiança de que as coisas poderiam correr desta forma»

Pedro Moreira ficou naturalmente satisfeito com a vitória () do Casa Pia em casa do Moreirense, num jogo que encerrou a 16.ª jornada da Liga Betclic. O técnico dos gansos reconheceu que a equipa ainda está a tentar cimentar as novas ideias e atestou a importância desta vitória, conseguida frente a um adversário que não perdia desde setembro para o campeonato."Tivemos alguma sorte no primeiro golo, mas o modo como circulámos a bola até esse remate já não é sorte. Depois, marcámos o segundo golo e o jogo mudou. Apesar da eficácia, tivemos ainda mais duas oportunidades que poderiam ter avolumado o resultado. Os meus jogadores têm o enorme mérito de vencerem uma equipa que não perdia desde setembro. O Casa Pia e o Famalicão eram as equipas com menos golos marcados [15 golos, à partida para a 16.ª jornada]. Quero diminuir os golos sofridos e marcar mais golos. Os nossos quatro golos não foram por acaso. Marcámos em ataque organizado e em contra-ataque", afirmou o técnico de 48 anos, acrescentando:"É a segunda vez que assumo uma equipa junto à 'linha de água' [depois do Torreense, na II Liga]. A 'linha de água' tolda-nos a confiança. Quanto mais longe estivermos da 'linha de água', as nossas ideias surgem naturalmente. A nossa ambição é estarmos focados no que está para cima e não no que está para baixo. Quanto mais felizes estivermos, mais facilmente saem as coisas."Pedro Moreira acabou também por afirmar que esperava uma reação positiva do Casa Pia em Moreira de Cónegos. "Estava com confiança de que as coisas poderiam correr desta forma. Reconheço muito mérito ao Moreirense pela forma como está organizado, não perdendo desde setembro. Fizemos uma preparação importante para este jogo em função desta identidade que ainda não está criada. Estamos a tentar implementar as nossas ideias. Quisemos juntar as nossas ideias à capacidade estratégica do adversário. Na fase inicial, tivemos algumas dificuldades posicionais com os médios do Moreirense. Esta equipa criou uma ameaça tripla à nossa defesa, com os movimentos entre os corredores e o centro do terreno. No golo do Moreirense, tivemos algumas dúvidas na pressão e sofremos", disse o timoneiro dos gansos.