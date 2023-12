Pedro Moreira: «Importante vitória que vem melhorar o nosso Natal»

Pedro Moreira era um treinador satisfeito após a vitória () sobre o Chaves. "[Uma vitória] importante para nós. No momento em que entrámos [no clube], sentíamos este peso da linha de água ali próxima de nós, portanto, conseguimos uma vitória contra o Portimonense que nos permitiu um alívio maior, perdemos o jogo no [Estádio do] Dragão e este jogo tinha um grau de importância maior, porque, se não conseguíssemos pontuar neste jogo, [haveria] mais equipas a aproximar-se de nós e jogar nesta 'zona' também nos tira alguma confiança, alguma capacidade para assumir o jogo, que é um dos pontos importantes que esta equipa técnica tem tentado trabalhar ao longo destas semanas", começou por dizer o técnico dos gansos, em declarações no final do jogo."Penso que esta equipa vai ser capaz de assumir mais o jogo, de circular com mais qualidade, de ter a capacidade de criar mais dificuldades aos adversários através do que faz no momento ofensivo, também, portanto, vamos trabalhar com esse intuito.""Julgo que, em especial na fase inicial do jogo, conseguimos isso, numa fase seguinte, em que o adversário subiu as linhas, aumentou a pressão, conseguimos sair muitas vezes dessa pressão, mas não tivemos tanta qualidade no último terço, onde não conseguimos criar grande diferença. Sinto que foi uma segunda parte mais sofrida do que bem jogada, mas julgo que tivemos o jogo sempre controlado e as situações de perigo que o adversário teve ou foi em jogo direto ou de bolas paradas, portanto, não foi muito em forma construída, elaborada.""Mérito aos meus jogadores por aquilo que foi o trabalho, o empenho que hoje tiveram que fez uma grande diferença para esta importante vitória que vem melhorar o nosso Natal", terminou.