Pedro Moreira: «Perdemos o jogo num lance de pormenor»

Pedro Moreira está desiludido pelo desfecho do encontro com o Rio Ave, com Aziz a marcar o único golo da partida nos minutos finais (1-0) . Porém, o técnico do Casa Pia ainda destacou alguns pontos positivos."Foi um jogo muito difícil, mas já sabíamos desta capacidade do Rio Ave. Julgo que os conseguimos contrariar na maioria das situações e sabíamos que tínhamos competência para tal, como demonstrámos, assim como a nossa coesão que é de louvar. Lembro-me de um lance do [Aderllan] Santos que foi a única grande oportunidade do Rio Ave na primeira parte. Perdemos o jogo num lance de pormenor e até que parece controlado à primeira vista. Na minha opinião, deixámos cair um ponto importante que servia até para catapultar a equipa para o próximo patamar. De forma inglória e porque a equipa mostrou um espírito muito forte, faltou-nos algum critério que em situações de superioridade numérica podia ser-nos vantajoso. Podíamos ter conseguido mais do que conseguimos", refletiu o técnico dos gansos, sem esconder o desalento por um resultado que permite a ultrapassagem dos vilacondenses, adversários diretos na luta pela permanência na Liga Betclic."A organização defensiva deu um salto classificativo. A forma como o Samuel consegue circular com bola dava-nos mais capacidade para conseguir sair em construção e quase todas as situações criadas na segunda parte passaram por ele. Falo, claro, também em alguma tranquilidade e capacidade em ter bola e colocá-lo em vez de um ponta-de-lança de raiz não tem propriamente a ver com a classificação do Casa Pia. A equipa deu uma boa resposta a tal e, claro, é óbvio que saímos com a cabeça baixa deste jogo pelo resultado."