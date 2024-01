Pedro Moreira pondera mexer no meio-campo do Casa Pia para a visita a Alvalade

O Casa Pia visita Alvalade para tentar voltar às vitórias e, como tal, o técnico Pedro Moreira está a equacionar mexer no onze, sobretudo no meio-campo. Em princípio, Ângelo Neto deverá manter o lugar, resta saber quem irá fazer-lhe companhia, depois de nos últimos três jogos ter sido Rafael Brito a completar a dupla. Esta semana, ao contrário do previsto, o líder dos gansos recebeu um 'reforço' inesperado. Beni abandonou a CAN e já está disponível para ir a jogo. Para além do angolano, há também a possibilidade de Pablo Roberto figurar ao lado de Ângelo Neto. De resto, certo é que Ricardo Batista regressará à baliza, depois de ter cumprido um jogo de castigo, e que Samuel Justo ficará de fora dos convocados, uma vez que está cedido pelos leões.