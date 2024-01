Pedro Moreira quer melhorar registo em casa contra o Famalicão: «Que nos próximos dois jogos essa tendência se altere»

Pedro Moreira é um treinador satisfeito com as exibições recentes do Casa Pia, que na última jornada surpreendeu e venceu por 4-1 no terreno do Moreirense. Agora, em Rio Maior, os gansos recebem o Famalicão, noutro desafio exigente em que o técnico quer inverter a tendência negativa da equipa em casa para a Liga Betclic. Ainda assim, não se ilude com as 'consequências' de uma possível vitória, até porque a diferença pontual para os adversários diretos na classificação é mínima."Não posso falar muito do que está para trás, posso falar daquilo que fizemos em cinco jornadas com esta equipa. Aquilo que tentamos passar aos jogadores é uma forma de pensar o jogo, uma estrutura que possa ser equilibrada em todos os momentos. As situações associadas à eficácia e à forma como os jogos vão decorrendo levam a que isso possa acontecer. É uma realidade e em termos de pontos somos uma equipa mais capaz fora de casa do que em casa. Mas o que pretendo fazer é que nos próximos dois jogos essa tendência se altere", começou por referir em conferência de imprensa."É claro que ter 19 pontos é muito mais confortável do que ter 11 ou 12, mas é com essa meta que temos de trabalhar e temos passado essa mensagem. Estar mais para cima permite-nos olhar mais para cima do que para baixo, mas não vamos ter ilusões, porque estamos a falar de uma classificação em que estamos todos muito apertados. Duas vitórias levam-nos a um patamar muito alto, mas duas derrotas deixam-nos muito perto das zonas de perigo. O que é bom é sentir que a equipa está confiante, joga para ganhar em várias situações, revela vontade de assumir o jogo e consegue controlá-lo com os diversos sistemas táticos que pode utilizar e de forma confortável perante o que o jogo está a dar. Senti isso em especial, tirando o jogo do Dragão, em todos os jogos da equipa no campeonato", sublinhou.Amanhã, o treinador de 48 anos está à espera de dificuldades perante o Famalicão. "É uma equipa com uma qualidade muito interessante, pela forma organizada em que o João [Pedro Sousa] os põe a jogar. É uma equipa com imensos jogadores jovens com ambição de se mostrarem e revelarem, o que muitas vezes também leva a que possamos aproveitar situações associadas a isso", apontou, considerando que a forma recente não traduz a qualidade do adversário: "Nos últimos jogos, os resultados não foram ótimos, mas também não foram maus de todo. As exibições mostraram uma equipa sempre confiante, pelo modo como jogaram perante o Benfica, na Luz. Penso que o resultado não foi muito justo. Vamos tentar dominar o jogo e retirar vantagens para conseguir três pontos importantes."Sobre o mais recente reforço de inverno, o médio norueguês Kevin Krygard, Pedro Moreira revelou que ainda não estará disponível, uma vez que está com problemas físicos. "O Krygard já estava referenciado. É um médio que consegue jogar numa zona baixa do terreno e ocupar espaços mais à frente, tem numa relação entre 6 e 8 muito interessante. É um jogador com capacidade na visão de jogo para chegar entrelinhas, e que no seu clube ocupava várias posições com qualidade", analisou. "Se tiver uma boa adaptação, pode ter alguma importância nesta equipa. Mas veio tocado, não é opção para esta partida e sinto que a equipa lhe irá criar dificuldades. Não é fácil entrar nela, porque todos eles [jogadores] não querem deixar fugir as oportunidades que têm. Abrimos um espaço, o Rafael [Brito] tentou agarrá-lo com unhas e dentes e o que sinto é uma perfeita confiança em todas as opções", frisou.