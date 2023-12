Pedro Moreira quer surpreender o FC Porto no Dragão: «Ter a vantagem nos detalhes como o Estoril conseguiu nos últimos jogos»

Pedro Moreira conseguiu na última jornada a primeira vitória no comando do Casa Pia, levando a melhor sobre o Portimonense por 1-0 em Rio Maior. Agora, o adversário será um FC Porto de orgulho ferido e pressionado para vencer, no Estádio do Dragão, depois de mais uma derrota contra o Estoril, desta feita para a Taça da Liga (1-3). O treinador dos gansos deixa elogios ao trabalho de Sérgio Conceição, mas também quer surpreender, pontuar pela primeira vez na casa dos dragões e contrariar a superioridade azul e branca... tal como os canarinhos já conseguiram fazer duas vezes esta temporada."Ninguém pode colocar em causa o valor do treinador. Ele demonstra aquilo que é e o que vale pelos títulos que já conquistou, pela forma como conseguiu catapultar esta equipa do FC Porto. Há que ter isso em cima da mesa. Independentemente das suas escolhas, aquilo que espero são jogadores com enorme qualidade que darão muitas dificuldades à nossa equipa. Sabemos o que temos de fazer e vamos tentar da melhor forma possível contrariar os pontos fortes do FC Porto. O nosso trabalho semanal vai ao encontro disso: analisar o que o adversário nos dá, aquilo em que vamos ter mais dificuldades e o que permite que possamos fazer. Um jogo de futebol é feito de detalhes e estamos à procura de ter a vantagem nos detalhes como o Estoril conseguiu nos últimos jogos", garantiu."Mas avaliámos vários jogos contra várias equipas, não foram só estes contra o Estoril. Têm uma capacidade enorme para serem ofensivos, acutilantes no momento ofensivo, bem como o modo como o fazem na fase de construção. O que posso dizer é que estamos prontos. Vamos à procura de, com estas capacidades, tentar da melhor forma possível ir contra aquilo que o FC Porto vai fazer e tentar, neste estádio difícil para estas equipas pequenas, contrariar a supremacia que têm tido", sublinhou na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 13ª jornada da Liga Betclic, em Pina Manique.Para o técnico de 48 anos, será uma oportunidade para os jogadores se mostrarem contra um adversário "ferido". "Estamos à espera de uma equipa muito forte, que dificilmente perde dois jogos de forma consecutiva, que luta por títulos, que na sua casa é dominadora e independentemente dos jogadores escolhidos, é uma equipa sempre difícil de defrontar. É um jogo difícil num campo onde o Casa Pia nunca conseguiu pontuar, portanto é um jogo que temos de encarar como uma oportunidade, na qual podemos fazer mais, melhor e onde espero que todos nos queiramos valorizar."Quanto à estratégia para o encontro, Pedro Moreira assumiu que o Casa Pia irá passar mais tempo no seu meio-campo do que no adversário e que, por isso, terá de ter "cuidados redobrados" devido às capacidades do FC Porto. "Não escondemos que vamos estar certamente mais tempo no momento defensivo do que no ofensivo. Estamos a falar de uma equipa com uma qualidade enorme, de uma competência extrema, que joga com outras ambições que não as nossas e vamos ter cuidados redobrados, mas também querendo mostrar alguma qualidade noutros momentos", reforçou.