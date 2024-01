Pedro Moreira: «Queremos acabar com a montanha russa de resultados»

Pedro Moreira fez esta sexta-feira a antevisão do jogo entre o Casa Pia e o Farense da 18.ª jornada da Liga Betlic (sábado, 18h). O treinador dos gansos ambiciona um triunfo que permita "revitalizar nos resultados e pôr a equipa num lugar mais confortável", no entanto não esconde que espera "um jogo bem complicado" frente aos algarvios."Queremos acabar com a montanha russa de resultados. O nosso lema de trabalho é ir à procura de resultados positivos e os últimos jogos já nos deram esses indicadores, à exceção do último em que nos faltou o último terço. Mas a forma como trabalhamos faz-nos estar confiantes que para além deste jogo poder revitalizar-nos nos resultados pode pôr a equipa num lugar mais confortável e seguro", apontou na conferência de imprensa de antevisão à receção aos leões de Faro.Satisfeito com a evolução constatada, o técnico do Casa Pia vincou o ciclo que culminou com a goleada em Moreira de Cónegos frente à equipa sensação do campeonato. "O principal é ver a evolução na equipa desde o primeiro dia que aqui chegámos. Há uma ligação mais próxima com as ideias desta equipa técnica. O nosso objetivo da segunda volta é melhorar o que fizemos na primeira e para tal tendo em conta que ganhámos em Faro, temos que voltar a vencer o Farense porque caso contrário já não começamos bem esse objetivo", sublinhou, antevendo evolução.Pedro Moreira sublinha a competitividade na segunda metade da tabela, com quatro pontos a separar 10.º do lugar de playoff de manutenção, vincando que isso obriga os gansos a serem sempre "ambiciosos". "Acima de tudo, há que acreditar nas ideias da equipa técnica e no que pretendemos fazer. Torna-se importante criar esta capacidade de em todos os jogos ser-se ambicioso para conquistar os três pontos e vamos à procura deles frente ao Farense este sábado", salientou o técnico dos lisboetas.Consciente das qualidades dos algarvios, Pedro Moreira passou a mensagem de que os 'gansos' viajam para Rio Maior com o único pensamento de somar três pontos. "É uma equipa que está à nossa frente e que tem tido desempenhos muito positivos, independentemente dos resultados, à imagem do seu treinador José Mota com empenho, luta e uma organização muito interessante, mas preparámo-nos com afinco e uma dedicação enorme para tentar contrariar os pontos fortes do Farense", disse.Para finalizar, o técnico do emblema de Pina Manique mostrou-se satisfeito com o regresso de Kiki ao trabalho após uma longa lesão, anunciando ainda que não fará grandes mexidas na convocatória para o encontro apenas um ou outro ajuste, para lá da saída por castigo do guarda-redes Ricardo Batista que levou à chamada de Daniel. "O Kiki esta semana teve alta parcial e já começou a trabalhar com o grupo. O que é muito importante pelo jogador que é, pela sua forma de ser e estar, depois de uma paragem tão longa", completou, enaltecendo a recuperação do avançado.O Casa Pia, 10.º classificado, com 19 pontos, joga no sábado, a partir das 18h00, no Estádio Municipal de Rio Maior, com o Farense, 8.º com 21, na 18.ª jornada da Liga Betclic, em jogo que será arbitrado por Carlos Macedo, de Vila Real.