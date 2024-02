Samuel Justo: «É sempre difícil perder um jogo nos minutos finais»

Samuel Justo não escondeu o desalento pela derrota () do Casa Pia frente ao Rio Ave, duelo da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic que ficou decidida com um golo de Aziz já perto do final (88')."É sempre difícil perder um jogo nos minutos finais. Estivemos muito bem na primeira e na segunda parte. Nos últimos minutos o Rio Ave esteve melhor e foi um pouco superior e acabámos por sofrer o golo perto do fim. É um sentimento devastador porque sentíamos que podíamos ter levado um ponto ou os três pontos, mas vamos continuar a trabalhar", disse o futebolista, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.