Telasco Segovia regressou ontem aos treinos do Casa Pia, terminada a participação da Venezuela no Torneio Pré-Olímpico da Conmebol. O médio de 20 anos, que não joga pelos gansos desde 8 de janeiro, na vitória (4-1) no terreno do Moreirense, poderá ser opção já no domingo, na receção ao Arouca.