Segunda melhor assistência para o Casa Pia

A receção ao Sp. Braga resultou na segunda melhor assistência do Casa Pia esta época pois nas bancadas do Municipal de Rio Maior estiveram 4.153 espectadores. Mais público só na receção ao Sporting, na 2ª jornada da Liga, em que se registou lotação esgotada, com 6981 espectadores, segundo os números da Liga.

De resto, esta foi só a segunda vez que o Casa Pia teve de abrir o topo Norte, antes só tinha acontecido na partida com os leões.

O clube lisboeta aproveitou o intervalo do jogo para homenagear as equipas campeãs nacionais de lutas greco-romana e olímpica, com atletas e treinadores a subirem ao relvado.