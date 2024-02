Treinador do Casa Pia confirma afastamento de Fernando Andrade: «Decisões em prol da equipa»

O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, confirmou este sábado o afastamento de Fernando Andrade do grupo por motivos disciplinares."Quando cheguei disse que as minhas decisões são em prol da equipa, nas escolhas dos jogadores. Quando faço isso é porque quero o melhor para o clube e equipa.Os jogadores ou respeitam ou não respeitam, como é lógico. Foi um ato irrefletido. A questão principal é que não há pensamento em prol da equipa, é individual. Tenho de defender o grupo de trabalho. É uma situação que não é normal. Já falei com o jogador e ele assumiu o pedido de desculpas perante mim, é um caso que pode acontecer", disse o técnico em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, este domingo (15h30), para a 21.ª jornada do campeonato.A decisão surge depois de o avançado brasileiro ter abandonado o último treino antes da receção ao Boavista, na passada segunda-feira, ao saber que não seria titular, como"A adminsitração está a tratar do caso de forma natural. Uma coisa é haver confronto, outra é discordância, como aqui, que foi um ato irrefletido. Mas a preocupação é no que vamos fazer em Vila do Conde, não o individual. Não senti alteração- no comportamento do grupo, nem com o Boavista nem durante a semana. De forma tranquila e sossegada, penso que na próxima semana o caso será resolvido", acrescentou o técnico casapiano.Mais tarde, Pedro Moreira voltou a ser confrontado com o caso e garantiu que não está preocupado com o 'timing' das notícias e reiterou que a situação de Fernando Andrade "não é um problema"."Não é uma situação normal, mas tem de ser vista de forma tranquila, não como um problema. Numa situação especifica, alguém que não foi em prol do grupo, foi no pensamento alternativo ao que nós queremos. Temos de compreender isso. Era a altura ideal para o fazer? Não, como é lógico Enquanto líder não vou pensar numa pessoa, tenho de pensar nos outros 23 e 24 que estão à minha volta e que nos querem e podem ajudar a conseguir o principal objetivo do clube. Não consigo controlar aquilo que vocês, jornalistas, andam à procura de tentar saber e como é que o sabem, também não faço ideia, é o vosso trabalho. Não sou eu que vou comunicar ou pedir ao meu departamento de comunicação para comunicar uma coisa que se passou hoje. Não é esse o meu objetivo e preocupação. Os timings são a coisa que menos me preocupa. O que me preocupa tem a ver com o equilíbrio, tranquilidade e forma de gerir situações. Penso que é isso que o clube tem feito. Não podem dizer que estas situações são problemas enormes. Não são, são coisas que têm de se resolver. Há uma coisa que é certa: perdemos uma opção. Mas precisamos daqueles que estão agregados ao grupo pelo objetivo. Volto a repetir, o jogador pediu-me desculpa, o processo está entregue à adminsitraçao. Como vai ser resolvido, não faço ideia. Como saiu para fora, se calhar, num passado recente, saía muito mais rápido, demorou 4 ou 5 dias a sair, é uma vantagem. O que me preocupa tem a ver com a equipa, o grupo e o trabalho e o foco é no que temos de fazer contra o Rio Ave, explicou.