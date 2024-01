Yuki Soma ficou de fora dos convocados do Japão para a Taça da Ásia, que se realizará de dia 12 a 10 de fevereiro, no Qatar. O extremo de 26 anos, que foi chamado à seleção em novembro, seguirá, assim, à disposição do treinador Pedro Moreira, com quem tem sido titular, contabilizando duas assistências em 19 jogos.