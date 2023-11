Zolotic, defesa do Casa Pia, estreia-se em convocatórias da seleção da Bósnia

Zolotic foi convocado para a seleção da Bósnia e vai poder estrear-se na equipa principal do país na dupla jornada deste mês, dia 16 na receção ao Luxemburgo e três dias depois na receção à Eslováquia.Esta é a primeira vez que o defesa-central é chamado por Savo Milosevic para representar a Bósnia na seleção principal, depois de ter sido internacional 20 vezes nos escalões de formação, a última delas em 2012 num empate 4-4 com a Alemanha, em sub-21.Curiosamente, na semana passada quando falou comsobre o atual momento no Casa Pia, o defesa dos gansos comentou a possível chamada à seleção da Bósnia: "Há muito que se fala de uma possível chamada e se for chamado será mais um objetivo cumprido na carreira."