Zolotic no meio-campo do Casa Pia para o jogo com o Nacional

O Casa Pia terminou o jogo no Estoril com uma linha de quatro defesas e Zolotic no meio-campo. Esta opção pode repetir-se nos próximos encontros porque Ângelo Neto estará suspenso na próxima jornada. O brasileiro viu o quinto amarelo e falha a receção ao Portimonense, por isso, Filipe Martins pode preparar as mudanças já na visita ao Nacional, para a Taça de Portugal.

O esquema tático que utilizar nesse jogo dará indicações em relação ao que poderá apresentar na semana seguinte, mas o 4x3x3 pode mesmo passar a ser opção.