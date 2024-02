Adepto sentiu-se mal no final do Chaves-Boavista

Foi já no final do Chaves-Boavista, que terminou com triunfo (2-1) dos flavienses, que um adepto sentiu-se mal. O indivíduo, de 78 anos, sentiu uma forte dor no peito e foi prontamente assistido pelas equipas de emergência presentes no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, tendo, inclusive, sido socorrido por enfermeiros que se encontravam a assistir ao jogo.O estado clínico deste adepto ainda não é conhecido, mas certo é que após serem prestados os primeiros socorros no local, foi encaminhado para o serviço de urgência do hospital de Chaves.