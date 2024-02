Bruno Langa deixa o Chaves para rumar ao Almería

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Langa vai prosseguir a carreira em Espanha, mais concretamente ao serviço do Almería. Depois de duas épocas e meia ao serviço do Chaves, o lateral-esquerdo, de 26 anos, vai mudar de ares, ainda que, numa primeira instância, a título provisório, já que o acordo entre clubes é para um empréstimo até final da época.No entanto, o moçambicano pode até permanecer no emblema espanhol para lá dessa data, já que o negócio contempla uma opção de compra. A notícia foi avançada por Fabrizio Romano e confirmada por