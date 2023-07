Bruno Rodrigues é reforço do Chaves, anunciou esta tarde o Sp. Braga, concluindo mais um processo de um jogador que tinha o seu futuro indefinido.O defesa-central de 22 anos chegou a estar apontado ao Gil Vicente, mas acaba agora confirmado no clube transmontano, com o Sp. Braga ainda a ficar detentor de 50 por cento do passe do jogador.Bruno Rodrigues chegou a fazer 18 jogos pela equipa principal do Sp. Braga em 2021/22, ainda com Carlos Carvalhal ao leme, cumprindo mais sete na temporada passada já com Artur Jorge, mas seria depois emprestado aos turcos do Karamguruk, onde só alinhou em cinco partidas.