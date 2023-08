Cafú Phete perto de regressar a Portugal pela porta do Chaves

O Chaves continua ativo do mercado e prepara-se para assegurar mais um reforço para o meio-campo, com a contratação do sul-africano Cafú Phete. Segundo confirmou, a SAD dos Valentes Transmontanos já terá mesmo chegado a acordo com o médio, de 29 anos, que deverá ser apresentado na próxima semana.O internacional pela África do Sul está assim prestes a regressar ao futebol português, depois de ter passado a última época ao serviço do Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos, pelo qual disputou 13 encontros. Em Portugal, o médio já representou o Tourizense, o V. Guimarães e o Famalicão, mas foi ao serviço do B SAD que somou as épocas de maior utilização na 1.ª Liga.