Carraça oficializado no Chaves

O lateral direito Carraça, que se encontrava livre no mercado, foi oficializado pelo Chaves e é o primeiro reforço de Moreno.O defesa tinha rescindido contrato com o FC Porto no último dia do mercado de verão e encontrava-se sem clube, adivinhando-se há algum tempo que seria contratado por um dos emblemas da Liga Betclic. Carraça esteve cedido pelos dragões ao Gil Vicente e à B SAD nas duas últimas épocas, sendo um nome regular no campeonato."Estou muito feliz por vestir esta camisola de um clube histórico, que representa uma região como Trás-Os-Montes" revelou o defesa aos Valentes Transmontanos. "Sou mais um para ajudar e acredito que todos juntos, com os nossos adeptos, vamos fazer uma grande temporada."O jogador, de 30 anos, deverá ser uma boa alternativa para o lado direito do esquema de Moreno, que alinha regularmente com João Correia a titular e ficou, recentemente, sem Habib Sylla, que está a recuperar de uma rotura do adutor da coxa direita, tal como Record noticiou . Assim, com o costa-marfinense de fora por um longo periodo de tempo, os flavienses apostaram no lateral português para adicionar profundidade à posição.