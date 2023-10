Carraça para lançar na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carraça chegou a Chaves a meio da semana passada, mas Moreno Teixeira pode ter de apostar já no defesa-direito no jogo da Taça de Portugal, no domingo, em Canelas.

Contratado precisamente porque Sylla sofreu uma lesão que o vai afastar das opções durante muito tempo, o ex-jogador do Gil Vicente, onde ainda esteve emprestado pelo FC Porto na época passada, acaba por ser neste momento a única opção para o lugar, uma vez que João Correia também recupera de um problema físico e não deve ser ainda opção para o jogo da Taça.

Carraça trabalhou nos últimos dias sem condicionalismos e mostrou estar em forma, ele que chegou a Chaves como jogador livre, depois de se ter desvinculado do FC Porto, e só por isso é que pôde ser inscrito fora da janela de transferências.



Autor: A.M.