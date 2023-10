Carraça perto de ser reforço do Chaves

O Chaves está perto de garantir a contratação de Carraça até ao final da temporada. Os termos do acordo com o lateral-direito, de 30 anos, estão concluídos, faltando apenas a assinatura do contrato, que deverá acontecer amanhã depois de o jogador realizar os exames médicos. O acordo prevê a extensão do contrato para lá do final da temporada, se houver consenso de ambas as partes.Recorde-se que a SAD flaviense teve de recorrer ao mercado para colmatar a ausência prolongada de Sylla. O jogador sofreu uma rotura no adutor da coxa direita que o vai deixar um longo período longe dos relvados.Carraça estava sem clube e isso vai permitir a inscrição imediata na Liga. Na época passada fez 34 jogos no Gil Vicente.