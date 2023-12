Chaves distribui presentes e abraços no Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia

Uma vez mais, o Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia de Chaves recebeu a visita do treinador, diretor desportivo e de alguns jogadores do Grupo Desportivo de Chaves que, entre presentes e um abraço amigo, quiseram deixar esperança às crianças e jovens ali acolhidos.Pinto de Almeida, provedor da Misericórdia de Chaves, agradeceu o gesto que "é tão importante para aqueles que aqui crescem e vivem os seus sonhos".De referir que o grande impulsionador desta iniciativa é Francisco Carvalho, presidente honorário do GD Chaves, que, uma vez mais, contou com a colaboração da marca de equipamentos desportivos Lacatoni.O autarca Nuno Vaz marcou também presença e agradeceu o gesto do clube.