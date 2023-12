Chaves doa alimentos em missão solidária

No âmbito da campanha de recolha de alimentos, que visa ajudar diversas famílias da região, a administração da SAD do Chaves, jogadores, treinadores e staff doaram, no final do treino da manhã desta quarta-feira, diversos produtos alimentares que vão ser devidamente encaminhados pela Cruz Vermelha - Delegação de Chaves para as famílias mais carenciadas da região.A par desta campanha solidária, a SAD flaviense aproveitou para lançar um desafio ainda maior. "Faça a sua doação na Loja Oficial e receba bilhetes gratuitos e descontos para a partida com o Casa Pia", apelaram os transmontanos nas suas redes sociais, esperando uma grande adesão por parte dos sócios e adeptos.