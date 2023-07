Chaves empata com Fafe em jogo treino

O Chaves, da Liga Betclic, empatou este sábado a um golo com o Fafe, que joga na Liga 3, em encontro particular, com golos de Pedro Ribeiro e Melro.

Num jogo disputado no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e que teve quatro partes de 20 minutos cada, os visitantes inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Pedro Ribeiro.

Já no quarto e último tempo, Melro empatou a partida, aos 80', carimbando o único golo dos flavienses no primeiro jogo treino da pré-época, que contou com as estreias dos reforços Bruno Rodrigues, Pedro Pinho e Hugo Souza.

O emblema transmontano às ordens de José Gomes alinhou de início com Gonçalo Pinto, Sylla, Edu, Guilherme, Langa, Benny, Guima, Katatau, Kusso, Abass e Biscaia.