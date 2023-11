Chaves lança campanha para levar os mais novos ao estádio

"O amor pelo clube nasce de pequenino" é o nome da campanha que o Chaves tem em marcha, junto das escolas, para levar os mais novos ao Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira para apoiarem a equipa.O Chaves defronta o Vizela a 1 dezembro (20h30), no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, e para o efeito lançou um desafio às escolas da região, convidando-as a darem um colorido diferente ao estádio. A entrada é gratuita para todas as crianças mediante inscrição na respetiva escola ou na loja/secretaria do Chaves até 29 de novembro. Os acompanhantes das crianças, sendo sócios, pagam 5€. Os não sócios pagam 10 .O Chaves prepara uma Fan Zone para antes do jogo. A partir das 18 horas haverá animação com a mascote oficial, insufláveis, danças, pinturas faciais e DJ´S.