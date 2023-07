Chaves perde em jogo-treino com o Länk Vilaverdense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chaves realizou, nesta manhã de quarta-feira, o segundo jogo de pré-temporada e, depois de ter empatado (1-1) com o Fafe, desta vez perdeu em casa para o Länk Vilaverdense, por 3-2. Ao intervalo, a equipa minhota já tinha uma vantagem de três golos.

Num jogo disputado a baixa intensidade, como seria de esperar nesta fase da preparação, o Länk Vilaverdense foi claramente superior ao Chaves nos primeiros 45 minutos, não sendo de estranhar que tenha construído uma vantagem algo pesada para uma equipa da 1.ª Liga que não se aproximou uma única vez da baliza de Cajó. Fati marcou aos 11' e aos 38' e Gonçalo Teixeira faturou aos 15'.

Depois do descanso, a toada do jogo manteve-se e os treinadores procederam a sucessivas substituições. Aos 58' o jovem Melro, que atuava nos Sub-19 na última temporada, reduziu a desvantagem flaviense para 1-3 e aos 65’ Abass fez o 2-3 final, num jogo onde ficou bem patente a falta de soluções do conjunto de José Gomes, que continua à espera de reforços.

A equipa da casa alinhou com Rodrigo Moura, João Correia, Guilherme, Bruno Rodrigues, Langa, Keins, João Pedro, Pedro Pinho, Kusso, Héctor e Picas. Já a formação da 2.ª Liga começou com Cajó, Kanouté, Carlos Freitas, João Batista, Laércio, Lénio, André Soares, Semedo, Gonçalo Teixeira, Bruno Silva e Fati.