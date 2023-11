Chaves vence Sp. Braga B em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Desportivo de Chaves, da Liga Betclic, venceu este sábado o Sp. Braga B, da Liga 3, por 3-1, com golos de Héctor Hernández, Kelechi e Paulo Víctor, em jogo particular disputado em Fão.

Numa partida disputada no Complexo Desportivo Clube de Futebol de Fão, em Esposende, Héctor Hernández puxou da 'veia' de goleador e desfez o 'nulo', colocando os transmontanos em vantagem no arranque do embate.

O avançado bracarense Mathys Jean-Marie repôs a igualdade a tempo do intervalo (1-1), deixando tudo em aberto para a etapa complementar, em que viriam a ser os visitantes a colocar-se, novamente, em vantagem e a selar a vitória, com golos de Kelechi e Paulo Víctor.

O Desportivo de Chaves alinhou de início com Hugo Souza, Carraça, Steven Vitória, Ygor Nogueira, Langa, João Pedro, Rúben Ribeiro, Benny, Sanca, Héctor Hernández e Jô Batista.